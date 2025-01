Crianças de férias em casa? Veja opções de passeios em São Paulo

Planetário do Ibirapuera





O planetário do Parque Ibirapuera também tem programação especial para o período de férias. Neste final de semana, ocorrerão sessões de O Mundo de Luna, Planetas do Universo e Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez, no sábado (11) e no domingo (12). A programação completa pode ser encontrada aqui!

Visitação: de quinta a domingo, das 15h às 19h

Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Endereço: av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Portão 10 - Ibirapuera, São Paulo