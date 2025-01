Rita Batista coloca Marcelo Cosme em saia-justa ao vivo: 'Quer me expor'

Ai, pois é. Maria Beltrão, me ajuda com a Rita, porque ela quer me expor em rede nacional dizendo que eu não consigo assistir novela. Marcelo Cosme

Para mudar de assunto, Marcelo disse que costumam comparar seu marido a Eriberto Leão. "Tá bem de marido", brincou Maria Beltrão. "A gente malha na mesma academia, qualquer dia eu te apresento ele", concluiu Marcelo, após Eriberto propor que eles se conhecessem.