Mãe de Nicolas Prattes celebra casamento do filho com Sabrina: 'Amor vence'

"Hoje, vi meu filho tão feliz? e não há nada que aqueça mais o coração de uma mãe. Ele se tornou um homem independente, forte e, acima de tudo, corajoso. Porque é preciso coragem para amar de forma tão inteira, tão livre. Coragem para se entregar, construir e sonhar. E ele teve essa base. Cresceu envolto em amor, aprendeu a amar de verdade e agora espalha isso, formando a própria família", completou.

A publicação ainda traz imagens de Giselle, o filho e Felipe Pires, pai de Nicolas. Além disso, ela compartilha registros de Nicolas e Sabrina em momentos especiais em cima do altar.

"Testemunhar meu filho se casando com a mulher da vida dele é um privilégio e uma felicidade que não cabem em palavras. Ver que ele é profundamente amado por uma mulher como a Sabrina — que não tem medo de amar, que não se intimida com a profissão dele, com a beleza dele? porque ela mesma é imensa. Imensa em generosidade, em valores, em amor. Um lado que o grande público não conhece, mas que eu tenho o privilégio de ver de perto", escreveu ela.

Ela encerrou a homenagem para Nicolas e Sabrina com o pedido para que "cada um seja o porto seguro do outro". A mãe do ator ainda fez questão de declarar que ama o casal.