Fãs de Gracyanne abrem mutirões para denunciar vazamento de vídeo íntimo

"Nenhuma mulher deve ser exposta". Nós, fãs da Gracyanne, vamos defender os direitos dela. A Lei 13.718/2018, diz que é crime compartilhar fotos e vídeos íntimos sem consentimento. Gra está confinada, pronta pra viver um desafio e não deve ser exposta. Vamos denunciar?", diz o texto de uma das publicações sobre o tema.

O conteúdo íntimo de Gracyanne foi produzido originalmente para uma plataforma privada de fãs, com a qual ela manteve contrato durante o ano passado. Tratava-se, portanto, de um vídeo profissional, direcionado apenas ao público pagante do Onlyfans.

Para entrar no programa da Globo, Gracyanne encerrou o contrato com a plataforma à qual era vinculada e encerrou a própria conta. Os materiais publicados, por sua vez, saíram do ar.

Gracyanne Barbosa está confirmada no elenco do grupo camarote do BBB 25. Ela irá entrar no reality show global em dupla com a irmã Giovanna. A atração estreia no próximo dia 13 de janeiro, na Globo.