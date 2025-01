Enquete BBB UOL agora: dupla tem 'empate técnico' por busca da última vaga

Três duplas estão na corrida pela última vaga do grupo pipoca do BBB 25 (Globo). Uma votação popular foi aberta após as equipes serem apresentadas ao público, na última sexta-feira (10), durante o Mais Você (Globo).

O que diz a enquete:

Assim como ao longo do primeiro dia de votação, Guilherme e Joselma lideram a disputa da vaga no Big Brother Brasil. A dupla de genro e sogra tem 48,06% da preferência do público do UOL.

Paula e Nicole estão na segunda posição na briga em um "empate técnico". A dupla de mãe e filha estava na última posição, mas assumiu a vice-liderança na enquete ainda no primeiro dia de votação e estão com 41,91% dos votos.