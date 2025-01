David Schwimmer sobre lesão em set de filmagens: 'Não tenho mais 22 anos'

David Schwimmer, 58, disse que se lesionou durante as filmagens de "Goosebumps: The Vanishing".

O que aconteceu

O astro de "Friends" machucou as costas no set. Ele detalhou sobre o acidente em entrevista à People, para o One Last Thing.

Houve um dia filmando Goosebumps que exigiu fazer uma acrobacia várias vezes. Fui girado no banquinho sentado na minha mesa e puxado para a frente. Realmente não me machuquei, mas, no dia seguinte, eu estava: 'Ah, não tenho mais 22 anos'.