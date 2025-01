'Volta por Cima': Rosana deixa de ser tóxica e faz bondade inesperada

Rosana, personagem de Viviane Araújo em "Volta por Cima" (Globo), vai mostrar que tem coração em cenas surpreendentes.

O que vai acontecer

Rosana se arrisca e vai atrás de Yuki (Jacqueline Sato) na casa de Gerson (Enrique Díaz). A morena fica sabendo que o contraventor está mantendo a ex-mulher presa em sua casa.