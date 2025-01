Taís Araújo rebate comentário por aparência 'envelhecida': 'É natural'

Vocês me veem muito maquiada, produzida. Vocês irão se surpreender. Irão me ver com a cara que eu tenho. É o envelhecimento natural da vida. Eu tenho 46 anos.

-- Taís Araújo

Taís Araújo vai dar vida a Raque Accioli no remake de "Vale Tudo". Na trama, ela dará vida à personagem que foi de Regina Duarte na versão original, e contracenará ao lado de Bella Campos. O remake tem estreia prevista para março.