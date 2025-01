Pasin: Gracyanne vai trilhar mesmos passos de Viviane Araújo no BBB

Gracyanne Barbosa foi confirmada no elenco do BBB 25 junto com sua irmã, Giovanna. A influenciadora fitness entra para o reality meses após o fim de seu casamento com Belo, assim como Viviane Araújo, ex do pagodeiro, fez com A Fazenda. A coincidência foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (10).

Em 2012, Viviane fez parte do elenco de "A Fazenda", e saiu vencedora do reality. Cinco anos antes, em 2007, ela terminou seu relacionamento com Belo de maneira conturbada. Pasin acredita que a musa do Carnaval conseguiu sua redenção com o público depois do reality.