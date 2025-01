Participante de Ilhados com a Sogra descobre traição e se separa do marido

Larissa Pereira confirmou o fim de seu casamento de quatro anos com André Pereira. O ex-casal participou da segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra (Netflix), ao lado da mãe dele, Dora Queiroz.

O que aconteceu

Questionada por não ter fotos recentes com André nas redes sociais, Larissa revelou ter se separado dele há seis meses. "Realmente, eu e o André não estamos mais juntos. Nós nos separamos há quase seis meses", revelou, nos stories de seu Instagram. "Não tem nada a ver com o reality show. Na verdade, o reality foi muito bom, pelo menos para mim. O fim do nosso relacionamento se deu por conta de vários motivos. Não era uma coisa que eu esperava, não era uma coisa que eu queria."

Segundo ela, a relação terminou porque ela descobriu que o marido a estava traindo com uma colega de trabalho. "Descobri uma relação do André com outra pessoa. Eu descobri da pior forma possível. Eu estava desconfiando e aí coloquei o celular dele para compartilhar a localização comigo e eu acabei descobrindo que ele estava no motel com uma pessoa que ele tinha conhecido no trabalho. Foi muito impactante. Foi muito difícil. Foi muito triste."