Paris Hilton mostra mansão de R$ 51 mi consumida pelo fogo nos EUA; veja

Ela destacou que ver a mansão em que criou tantas memórias afetivas ser "reduzida a cinzas é algo devastador". "O que me parte ainda mais o coração é saber que esta não é apenas a minha história. Tantas pessoas perderam tudo. Não são apenas paredes e telhados — são as memórias que fizeram dessas casas. São as fotos, as lembranças, os pedaços insubstituíveis das nossas vidas".

Apesar do prejuízo financeiro, Paris ressaltou que ela, seus familiares e animais de estimação estão todos em segurança. "Isso é a coisa mais importante e, nesse momento, me agarro a essa gratidão com tudo o que tenho. E mais do que grato a todos os bombeiros, socorristas e voluntários que arriscam as suas vidas para combater estes incêndios".

Mansão de Paris Hilton ficava localizada à beira-mar na praia de Malibu. O reduto, destinado para milionários, foi um dos mais atingidos pelas chamas que tomam conta de Los Angeles desde a terça-feira (7). A modelo adquiriu o imóvel em 2021.