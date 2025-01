Lívia Andrade posa de biquíni no México e é elogiada: 'Sereia'

Lívia Andrade, 41, dividiu momentos de suas férias com os seguidores nesta sexta-feira (10).

O que aconteceu

A apresentadora postou uma série de fotos de biquíni no Instagram. Ela mostrou um pouco da viagem ao México com o namorado, o empresário Marcos Araújo.

Lívia escolheu um modelo sem alças azul-turquesa, combinando com os tons do mar ao fundo. "Azul da cor do mar", escreveu ela, falando sobre os tons do visual.