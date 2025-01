Leão: Chay Suede supera Adriane Esteves em 'Mania de Você'

Apesar do fraco desempenho de "Mania de Você", Leão Lobo defende que Chay Suede é um dos destaques da trama no personagem de Mavi. A atuação dele no folhetim foi um dos temas do Splash Show desta sexta-feira (10).

Para Leão, Chay, que começou sua trajetória na novela "Rebelde", da Record, se tornou um "dos maiores atores da história da televisão brasileira". No entanto, "Mania de Você" tem sido uma novela que não consegue envolver o público.