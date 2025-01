Gustavo Mioto embarca em cruzeiro da ex, Ana Castela

Gustavo Mioto, 27, está marcando presença no cruzeiro de sua ex-namorada, Ana Castela, 21.

O que aconteceu

O cruzeiro teve início na quinta-feira (09), em Santos, litoral Sul de SP. O cantor e a cantora terminaram o relacionamento há menos de 1 mês.

O artista entrou na embarcação nesta sexta-feira (10), no litoral de Búzios, no Rio de Janeiro. O sertanejo irá se apresentar na segunda noite do 'Férias com a Boiadeira em Alto-mar', a bordo do MSC Seaview.