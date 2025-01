Esse nome importante do Camarote será o grande vilão do BBB 2025?

O Diego vai ser, com certeza, a pessoa mais difícil de lidar nessa casa. A convivência com o Diego não vai ser fácil [...] Pode ser que a gente ame por esse lado, mas com certeza ele vai ser o vilão e ela vai ser a assistente do vilão.

Lucas Pasin

Daniele já tem uma trajetória em realities, ela participou do Power Couple, da Record e foi considerada por Chico Barney como uma grande planta no programa. Ele acredita que sua escalação para o BBB foi justamente para criar um contraponto com Diego.

Já tem muita gente apostando que ele vai ser o vilão da temporada, mas eu sempre digo que a gente pode sempre se surpreender, que o enredo nunca é o mesmo, que a pessoa se comporta de acordo com quem está no entorno dela. Não é o mesmo elenco do Power Couple

Bárbara Saryne

