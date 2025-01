Esposa de Pedro Cardoso diz que foi cancelada por questionar nudez feminina

Quem vai me ver no teatro em um minuto entende que eu não tenho esse tipo de pudor. O teatro que eu faço não é moralista. O que eu faço como atriz não está atravessado nesse tipo de moralismo caretinha: 'a senhora não quer ficar pelada'. Eu estou falando de uma realidade de exploração, de um sistema todo organizado de fetichização do corpo da mulher.

-- Graziella Moretto

Ela revelou que se opor a expor é corpo resulta na perda de oportunidades. "Aí quando você fala ninguém quer ouvir porque a gente sabe que paga um preço. Eu pago um preço todo dia. A partir do momento em que você se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, fica desempregada. Você não tem trabalho".

A artista admitiu que já aceitou tirar a roupa para um personagem apenas para não perder o emprego. "Eu fiz, eu tentei resistir e achei que não tinha mais que fazer. Passei por vários estágios e quando você vê hoje em dia as mulheres falando é porque faz parte, a pergunta é: faz parte? Para uma atriz continua sendo uma faca no pescoço. Se você não faz, não tem trabalho".

Graziella Moretto tem em seu currículo passagens por produções da Globo como "Os Normais" (2002), "Da Cor do Pecado" (2004) e "Três Irmãs". Ela e Pedro Cardoso são casados desde 2007.