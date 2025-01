BBB 25 em duplas será dividido em duas fases e terá apenas um ganhador

O apresentador do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt, e o diretor do programa, Rodrigo Dourado, revelaram detalhes da dinâmica de como será a nova edição do reality show, que estreia na próxima segunda-feira (13).

O que aconteceu

Jogo será dividido em duas fases. Na primeira parte, a edição será constituída por duplas, com as estratégias e as eliminações dos participantes também feitas em dupla. Em um determinado momento na segunda fase da atração, que ainda não foi revelada, as duplas serão desfeitas e, no final, apenas uma pessoa poderá ser dada como campeã do BBB 25. Todos entrarão em dupla e o jogo vai ter algumas fases. Na primeira fase, é como se a dupla fosse uma pessoa só: dupla de líder, dupla de anjo e eliminados em dupla no início da temporada.

Rodrigo Dourado.

Prêmio pago ao vencedor do BBB 25 será milionário. Ao final da temporada, o participante que se sagrar campeão pode sair com até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro do prêmio do vencedor, e mais R$ 3 milhões fracionados em prêmios, como carros, ao longo do jogo.