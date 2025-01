Após cirurgias, Virginia Fonseca faz dança com dreno e taping; assista

Virginia Fonseca, 25, segue em recuperação das cirurgias que realizou.

O que aconteceu

A influenciadora passou por uma mastopexia, procedimento de elevamento das mamas, e retirada de hérnia umbilical. Nas redes sociais, a empresária publicou um vídeo antes de passar pela drenagem, em que aparece dançando, animada, ainda com o dreno e o taping - fitas elásticas coladas ao corpo - cobrindo a barriga e os seios.

Virginia, que é mãe de Maria Alice, 3 Maria Flor, 2 e José Leonardo, de três meses, retirou a hérnia umbilical e passou pela mastopexia na última segunda-feira (6), em São Paulo. "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", disse ela na ocasião.