Além de Ana Hickmann: Famosas que pagam pensão a ex-maridos

Halle Berry

Halle Berry pediu o divórcio do então marido, Olivier Martinez, em 2015. Em 2023, a atriz conseguiu finalizar a separação.

Ficou acordado que a artista pagaria US$ 8.000 (quase R$ 39 mil) de pensão alimentícia mensal, e 4,3% de qualquer renda que ultrapasse US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões) ao ex.

A famosa também banca os cuidados com a saúde do filho, as mensalidades de sua escola particular e os custos de todas as suas atividades extracurriculares.

Halle Berry precisa pagar pensão ao ex-marido Imagem: Steve Granitz/FilmMagic

Madonna

A rainha do pop ficou casada oito anos com Guy Ritchie e teve dois filhos com o cineasta.