Votação popular vai decidir última dupla de pipocas a entrar no BBB 25

BBB 25: João Pedro e João Gabriel estão no elenco do programa Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva são amigas e pertencem ao grupo pipoca do BBB 25. Renata tem 32 anos, é natural de Fortaleza (CE) e atua como bailarina. Eva tem 31 anos, também é natural de Fortaleza (CE) e trabalha como bailarina e fisioterapeuta.

BBB 25: Eva e Renata estão no grupo Pipoca do programa Imagem: Divulgação/Globo

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no grupo camarote do Big Brother Brasil 25. Gracyanne tem 42 anos, é natural de Campo Grande (MS) e atua como empresário e musa fitness. Giovanna tem 26 anos, é natural de Campo Grande (MS) e trabalha como veterinária.

BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, são confirmadas no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

O casal Arleane e Marcelo estão no grupo pipoca do reality show da Globo. Ela tem 34 anos, é natural de Manaus (AM) e atua como influenciadora digital. Ele tem 38 anos, também é natural de Manaus (AM) e trabalha como servidor público.