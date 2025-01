Vídeos adultos podem colocar Nego Di em prisão novamente; entenda

Sousa chegou a afirmar que fatura R$ 100 mil com o material adulto. A empresária, formada em Direito, tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram, também foi presa no ano passado, em flagrante em Florianópolis, em 12 de janeiro de 2024.

Ela foi detida por posse de uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro, durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A mesma operação investigava os crimes de Nego Di.