Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 10 a 18/1

Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce. Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki. Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá. Rosana afirma a Rique que Yuki está na casa de Gerson. Osmar sofre um atentado na frente de Madalena, Jão e Joyce.

Sábado, 11 de janeiro

Madalena se desespera ao ver Osmar caído no chão. Madalena avisa a Tati e pede para ter cuidado com Doralice. Gerson se surpreende ao saber do atentado sofrido por Osmar. Madalena se enfurece ao saber da armação de Osmar. Rodolfo ajuda Yuki a falar com Silvia. Beth gosta de saber que Cida não conseguiu sair com Alberto. Gerson se preocupa ao ser convocado para uma reunião com os contraventores. Jô comenta com Cacá que Madalena e Jão estavam presentes no falso atentado contra Osmar. Cacá questiona Chico por seu afastamento. Jão exige que Cacá confirme o que foi fazer na casa de Violeta. Gerson se surpreende ao descobrir que a reunião com os contraventores foi marcada por Rodolfo.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Gerson enfrenta Rodolfo e a cúpula dos contraventores. Cacá mente para Jão. Doralice se preocupa com Osmar. Um repórter vê Gigi trabalhando na lanchonete de Neuza. Roxelle pede que Sebastian ajude os Góis de Macedo. Gigi se encontra com Bernardo. Cacá apresenta sua falsa paciente para Madalena. Madalena sugere que Jin faça a live em sua casa. Sebastian faz uma proposta para Belisa. Tati questiona Jin sobre seu relacionamento com Hana. Marco conversa com Violeta para tentar evitar uma guerra entre os Barros e os Castilho. Doralice vai ao encontro de Osmar. Jão segue Cacá. Madalena tem um mau pressentimento.

Terça-feira, 14 de janeiro