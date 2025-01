Patrícia Poeta sensualiza de biquíni fio-dental e é elogiada: 'Belíssima'

Patrícia Poeta, 48, encantou os seguidores ao postar registros de sua viagem de férias em um destino paradisíaco.

O que aconteceu

Poeta postou usando um biquíni fio-dental na cor marrom. Nos cliques, a apresentadora surge em poses sensuais, com os cabelos soltos e também evidência a beleza do local em que está hospedada. "Acorde, menina. Acorde, acorde e olhe para a vida. Acorde e venha ver o sol brilhar na manhã linda. Acorde e sorria com sua luz solar que ilumina a vida. Acorde, acorde e venha ver seu cabelo voar na ventania", escreveu a apresentadora na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, Poeta foi elogiada pelos seguidores. "Belíssima", escreveu um admirador. "Tá maravilhosa", disse outro. "Lindíssima", elogiou um terceiro. "Linda demais", destacou mais um.