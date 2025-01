Pamela Anderson rebate imagem de sex symbol: 'Sou mais que correr de maiô'

Pamela Anderson, 57, refletiu sobre a imagem de símbolo sexual que marcou o início de sua carreira em Hollywood, e disse que as pessoas a rotularam por causa de uma personagem.

O que aconteceu

Anderson afirmou que sempre se viu como uma profissional bem além da imagem sexualizada que criaram dela em um maiô vermelho. "Sempre achei que era capaz de mais do que apenas correr de maiô por aí", declarou durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

A atriz destacou que se agarrou à personagem de "The Last Showgirl" para dar uma guinada em sua carreira e deixa para trás a imagem de sex symbol."Eu me dediquei de corpo e alma a esse projeto. Estou muito feliz que todos estão amando, mesmo antes do filme chegar aos cinemas".