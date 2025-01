Mulher inesperada tenta salvar Yuki das mãos de vilão em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (10), da novela "Volta por Cima" (Globo), Jão é firme com Edson. Osmar é hostil com Joyce.

Silvia se preocupa com Yuki. Joyce tenta descobrir com Jô o segredo de Osmar. Madalena conta para Jão sobre a conversa com Roxelle. Rosana pensa em falar com Gerson para ter notícias de Yuki.

Gerson garante a Marco que se vingará de Osmar. Violeta tem uma ideia para tentar salvar Osmar de Gerson. Lucas descobre que Cida marcou um encontro com Alberto e finge estar doente. Madalena decide questionar Osmar sobre Cacá.