Mesmo sofrendo, Anita emociona ao ajudar Edu em 'Garota do Momento'

Anita (Maria Flor) viverá momentos intensos em "Garota do Momento" após a prisão de Nelson (Felipe Abib).

O que vai acontecer

Nelson é preso por ter roubado o microfone de Alfredo (Eduardo Sterblitch). Anita e seus filhos até ficam sensibilizados com o ocorrido, mas aliviados ao mesmo tempo, pois ficarão sem a presença do marido e pai tóxico.