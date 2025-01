Marido de Isabel Veloso desabafa sobre cuidado com esposa e filho: Emoções

A preocupação com a saúde da esposa - vítima de câncer em estado terminal - também atormenta o empresário. "Estamos longe de casa, totalmente fora da nossa rotina. Não estou reclamando. Mas me preocupo com a saúde dela também. Com o novo tratamento dela. O tempo está correndo, e o maldito câncer não para para descansar!"

Imagem: Reprodução/Instagram