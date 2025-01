Coisa de Adriana Esteves? Mariana Ximenes expõe detalhe de cena em corrimão

ÍSIS SEGUE SENDO A MAIOR DE TODOS OS TEMPOS #ManiaDeVocê pic.twitter.com/0lbXmZLfc3 ? TV Globo (@tvglobo) January 7, 2025

A cena foi realmente improvisada, garante ela, que disse não ter feito testes antes da gravação. Mari confiou na ideia e se jogou, "sem ensaio", afirma ela. "Foi gostoso porque tive adrenalina e lidei com a sensação de que podia não dar certo. É se jogar, mergulhar, brincar, ousar. E pude ter a reação dos colegas e também da técnica, de ineditismo. Isso é muito divertido", completa.

A atriz conta estar amando a repercussão das cenas em que Ísis vira "animadora de festa" e dança até o chão na novela escrita por João Emanuel Carneiro. "Eu gosto muito de saber como reverbera no público. Eu olho todas as redes sociais, até postei no Instagram alguns comentários sensacionais, nós brasileiros somos muito criativos! E [o público é] carinhoso comigo, com meu trabalho".

No caso dessa cena, já foi legal receber o retorno do próprio elenco e da técnica que tomaram um susto com a surpresa. A personagem ganha força cada vez que o público está ao lado dela. Mariana Ximenes

E na vida real, Mari Ximenes também tem momentos como os de Ísis nas festas? "Espacate eu até dou na vida 'real', mas descer no corrimão não é uma prática constante, não", responde a atriz, aos risos. "Mas eu tenho muita energia, sou inquieta e amo dançar, isso sim", completa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.