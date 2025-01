Lexa desabafa sobre sobriedade durante gravidez: 'Adotar pra minha vida'

Lexa revelou também problemas com o álcool no passado. "Se tem uma pessoa que gosta de tomar uma bebida, sou eu. Depois, eu beirei um lugar meio sombrio, mas depois consegui me consertar. Mas agora sem beber, minha cabeça mudou muito", e continuou: "Impressionante o quanto é bom não ter ressaca em todos os sentidos. Principalmente na moral. Voltarei a beber futuramente? Sim, mas beeeem menos que eu já bebi um dia. Tô vivendo a lucidez há meses e tô curtindo", concluiu.