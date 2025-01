Inquérito de Gusttavo Lima e Vaidebet é arquivado; defesa comenta

O Tribunal de Justiça de Pernambuco arquivou, nesta quinta-feira (9), o inquérito envolvendo o cantor Gusttavo Lima e a VaideBet.

O que aconteceu

A juíza acatou o parecer do MP-PE, que havia pedido o arquivamento do processo. "Determino o arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvando-se, porém, o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de reabertura do procedimento caso surjam novas provas."

A instituição fez o pedido por entender que não há evidências concretas que justifiquem o cantor seguir sendo investigado. Ele era suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro de jogos ilegais.