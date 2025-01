Gkay diz que paga salário mensal para a família: 'Realização pessoal'

Além de custear os estudos dos primos, a influenciadora também paga um valor em dinheiro para os familiares. "Graças a Deus, minha família nunca me pediu nada. Tudo que dei foi porque eu quis dar. Hoje em dia, todo mês cai o dinheirinho deles, e eles me agradecem do mesmo jeito, parece o primeiro mês. Isso para mim tem valor inestimável. Para mim isso não é dinheiro que eu gasto, é uma realização pessoal", concluiu.