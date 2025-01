Regininha Poltergeist recorda seu auge na fama: 'Tive cinco apartamentos'

Regininha Poltergeist, 54, falou sobre os seus problemas financeiros.

O que aconteceu

A ex-modelo chegou a ficar sem ter onde morar após ser despejada de um apartamento. "Acabei indo parar num posto de gasolina. Quem me ajudou a passar por essa dificuldade foram os meus fãs", contou ela, que hoje sobrevive da venda de empadas, em entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record).

Regininha admitiu que lucrou muito com a fama e lamenta ter perdido boa parte do conquistou materialmente. "Eu tive tanta coisa na minha vida... Tive cinco apartamentos, carros... Trabalhei e ganhei bastante dinheiro Usei para muitas coisas, que trouxeram benefícios e retornos. Ajudei minha família, ajudei com muitas coisas em relação aos meus filhos, mas a gente só dá valor quando perde."