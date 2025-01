Eu já sei quem vai ganhar o BBB 25. E você também já sabe

Já são 22 anos de Big Brother Brasil. O mundo deu muitas voltas desde então. A sociedade evoluiu em diversas questões, embora muitos cidadãos nem tanto. Mas tem coisa que não muda jamais.

Essa sanha por fazer justiça se tornou uma temática constante. Os telespectadores mais entusiasmados, aqueles que se organizam em grupos, montam fã-clubes e viram a noite votando no Gshow, eles querem provocar um arrebatamento no ídolo que sofre confinado.

Pegando só as temporadas mais recentes como exemplo, chega a ser comovente como são variações do mesmo tema. Thelma era uma dissidente do grupo hegemônico. Juliette era excluída por seus colegas. Arthur foi julgado por questões fora do jogo. Amanda não era levada a sério. Davi foi perseguido insistentemente.

Cada um deles lidou de um jeito com os desafios que surgiram pela frente. Mas nenhum deles mentiu para o público. Na empolgação e na tensão do confinamento, os participantes muitas vezes agem em bando e conseguem fazer com que alguém se destaque rapidamente. Sabendo aproveitar, é só partir para o abraço.

Na temporada que começa segunda-feira, recomendo que todos prestem muita atenção desde os primeiros instantes. Já sabemos quem vai ganhar o BBB 25. Resta conhecer seu nome e seu rosto.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.