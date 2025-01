'Sem problema com nudez': como foi cena de sexo gay a 3 com Diogo Almeida

Diogo Almeida, 40, foi confirmado no elenco do BBB 25 (Globo). Em entrevista a Splash, revelou não ter questões com a nudez ao comentar cena quente protagonizada em filme.

Ele atuou como Pedro no filme "Errante Corazón" (2021), no qual dividiu uma cena de sexo gay a 3 com ator argentino Leonardo Sbaraglia, conhecido pelo filme "Relatos Selvagens", e com o brasileiro Tuca Andrada. Filme é de Leonardo Brzezicki e foi lançado em 2021.