Cenas quentes e flagra: homem inusitado surge para ameaçar Tieta e sobrinho

O romance entre Tieta (Betty Faria) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) ainda vai dar muito o que falar em "Tieta" (Globo).

O que vai acontecer

Tieta e seu sobrinho Ricardo já começaram a se envolver. Trata-se de uma das tramas mais polêmicas da novela de Aguinaldo Silva e que agora é exibida nas tardes da Globo.