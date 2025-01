Bella Campos aparecerá com dois visuais diferentes no remake de 'Vale Tudo'

No início, Bella Campos aparecerá com longas medeixas, depois disso, aparecerá com um corte no estilo Chanel. Além disso, Maria de Fátima também tomará um banho de loja.

Tudo isso será feito com o dinheiro da venda da casa em Foz do Iguaçu. Nos primeiros capítulos de "Vale Tudo", Maria de Fátima vende o imóvel da família após a morte do avó Salvador (Antonio Pitanga), sem o conhecimento de Raquel (Taís Araújo). que fica na rua depois da atitude da filha.