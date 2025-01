BBB 25: pai e filha, Ed e Raissa são palhaços e querem fazer plásticas

Raissa, que também foi criada no circo, diz ser animada, mas "emotiva e um pouco reativa". "Ela revida mesmo", diz Ed sobre o temperamento da filha. No circo, ela roda bambolê, faz performances de arco e flecha e atua como personagem infantil. A nova sister está solteira.

Ambos querem fazer cirurgias plásticas com o prêmio do programa. Edilberto quer fazer redução da papada, de orelha e rinoplastia. Raissa quer fazer próteses de silicone. As informações são do Gshow.

Os dois dizem ter o temperamento parecido e uma "conexão fora do comum". "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois".

