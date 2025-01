BBB 25: Arleane e Marcelo se conheceram na folia e são casados há 11 anos

O casal Arleane, 34, e Marcelo, 38, é o primeiro casal confirmado no BBB 25.

Quem são Arleane e Marcelo

Ela é formada em Estética e Cosmética e atua como influenciadora em Manaus. Ela vive na capital amazonense com o marido Marcelo, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.

Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram. "Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto", justifica Marcelo.