Chico Barney: BBB 25 é a nova novela! Vitória Strada está no lugar certo

A atriz Vitória Strada, integrante do grupo camarote no Big Brother Brasil 25, larga muito na frente no favoritismo e está no lugar certo, destacou Chico Barney na edição do Central Splash desta quinta-feira (9).

A Vitória Strada, eu acho que ela sai muito na frente. Essa ideia de ela ser muito conhecida, de ela ter protagonizado muitas coisas, é verdade, faz sentido e é preocupante. É preocupante para os outros que estão concorrendo.