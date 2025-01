Bárbara Evans abre o jogo sobre relação difícil com a mãe, Monique Evans

Monique mora no Rio, com a esposa, Cacá Werneck, 40, e Bárbara vive com a família no interior de São Paulo. "Ela é Casada com a Cacá, eu vi um vídeo... Falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim. Minha família: 3 filhos + marido + 3 cachorros + trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeite esse momento. Não irei mais me pronunciar, sobre esse assunto. Beijos".

Imagem: Reprodução/Instagram