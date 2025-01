As duas bombas que Mércia descobre e vão detonar em Mavi em 'Mania de Você'

Com isso, Mércia alertará Mavi de todas as formas que puder. Mas novamente o vilão ficará obcecado pela ex e fará de tudo para reconquistá-la, desta vez sendo enganado pela mocinha.

Além disso, Mércia tenta abrir os olhos do filho sobre investidores canadenses. Os empresários demonstram interesse no Albacoa, mas a mãe do executivo percebe que há algo estranho.

Tudo indica que esse seja um golpe armado por quem quer destruir Mavi, provavelmente Volney (Paulo Rocha), o maior rival dele no momento.