Após declaração de Bárbara, Monique Evans se pronuncia sobre afastamento

Monique Evans, 68, se pronunciou após sua filha, Bárbara Evans, 33, dizer que não tem uma boa relação com a mãe.

O que aconteceu

A apresentadora fez um desabafo em conversa com a Quem sobre o relacionamento com a modelo. De acordo com Bárbara, ela e a mãe não se entendem muito bem.

Monique, por sua vez, lamentou que a filha expôs o assunto. "Existem brigas sempre entre filhas e mães. Eu só acho que não é o momento dela tocar nesse assunto, pelo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Mas eu não vou cair nessa de ficar falando mal da minha filha, eu sei o que eu vivi com ela".