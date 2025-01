Volta por Cima hoje (8): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (8) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Madalena fica intrigada com Cacá. Tati revela para Jão sua desconfiança sobre Nando. Lucas se alia a Sidney contra Alberto. Madalena questiona Cacá sobre sua ida à casa de Violeta. Rique sugere que Rosana reate com Edson. Yuki avisa a Belisa que quer fugir de Gerson. Jin decide que fará uma live para ajudar Hana. Joyce pede dinheiro para Sebastian. Rosana e Edson ficam juntos. Jão consegue o emprego na Viação Estrela. Sebastian entrega para Belisa as páginas que tirou do diário de Mariazinha. Gerson encontra Yuki na casa de Rique. Jão questiona Nando sobre os anabolizantes. Roxelle descobre sobre Cacá.