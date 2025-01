SBT confirma Tiago Leifert como novo narrador da emissora

Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da CONMEBOL Sul-Americana e da UEFA Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós .

Tiago Leifert

Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, comemora a chegada de Leifert. "Estamos felizes em anunciar a chegada de Tiago Leifert. Ele chega trazendo seu talento e carisma para a emissora. Não tenho dúvidas de que somará muito dentro do nosso time de esportes, trazendo emoção para os espectadores que vibram junto com a gente", ressalta.

Tiago Leifert se junta ao time de transmissão de esportes do SBT, que conta também com Luiz Alano, Mauro Beting e Nadine Basttos, além da equipe de reportagem, Benjamin Back no comando do Arena SBT e Renata Saporito apresentando o SBT Sports.