Saiba detalhes do reencontro de Viola e Rudá em 'Mania de Você'

Rudá fica em choque, pois acreditava que a namorada tinha morrido no acidente de helicóptero. "Medo disso ser um sonho", afirma o caiçara. "Esquece o medo, eu tô aqui", garante a mocinha.

Viola e Rudá se abrem um com outro e trocam juras de amor. "Então é verdade, você tá mesmo viva... às vezes eu achava que suas cartas fossem mentira, loucura minha, alguém me enganando", diz ele. "Foi a primeira coisa que eu fiz quando me recuperei de tudo, te avisar que eu não tinha morrido como todo mundo acreditou... Eu lutei com todas as minhas forças, e consegui...", responde ela.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

