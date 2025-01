Roxelle ganha destaque e mata charada que movimenta 'Volta por Cima'

Tati revela para Jão sua desconfiança sobre Nando. Lucas se alia a Sidney contra Alberto. Rique sugere que Rosana reate com Edson. Yuki avisa a Belisa que quer fugir de Gerson. Jin decide que fará uma live para ajudar Hana. Joyce pede dinheiro para Sebastian. Rosana e Edson ficam juntos. Jão consegue o emprego na Viação Estrela. Sebastian entrega para Belisa as páginas que tirou do diário de Mariazinha. Gerson encontra Yuki na casa de Rique. Jão questiona Nando sobre os anabolizantes.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.