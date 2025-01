Rafa Kalimann rebate críticas por novela na Globo: 'Mérito e muito estudo'

Rafa Kalimann, 31, afirmou que não se permite abater pelas críticas por ser uma influenciadora que conseguiu espaço como atriz em produções da Globo.

O que aconteceu

Kalimann explicou que estudou teatro por quatro anos, conseguiu se formar na área e tirar DRT definitivo para então exercer a profissão. "As pessoas não têm a dimensão do que é esse trabalho na minha vida", declarou durante participação no programa Na Palma da Mari (CNN Brasil).

Ela disse compreender o receio do público, mas reafirmou seu compromisso e dedicação com as artes cênicas. "Eu acho que é legítimo o questionamento das pessoas. Entendo o meu privilégio de ter saído do BBB, com exposição, conquistei esse espaço, esse público que continua me acompanhando, mas eu respeito tanto esse ofício [de ser atriz], eu abracei tanto essa oportunidade, com tanta dedicação, com tanta disciplina, com tanto amor, vontade de realizar aquilo, que eu não aceito que desvalidem [meus méritos] e isso tem que ser levado em consideração".