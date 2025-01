Mulher detona músico de Thiaguinho após traição: 'Destruiu minha família'

Saymon teria tirado fotos impróprias, de acordo com Christiane, até de suas irmãs e primas. "Tem uma foto que eu estava na casa da minha mãe e minha irmã abaixa pra pegar os brinquedos da minha sobrinha e ele tira foto dela abaixada. Me sinto culpada, porque eu estava sentada do lado e eu não vi. Se você vir a foto você vem a perna lado. Mas, eu não vi por que não achava que eu convivia com uma pessoa assim."

Além dos registros impróprio e envolvimento com mulheres de amigos, Saymon Saz também se relacionou com uma ex-cunhada de Christiane. "A minha cunhada não gosta de homem. Ela não gosta. Ela namorava com a minha irmã. Ela estava com a minha irmã há cinco anos. Então, eu nunca desconfiei. Você não vai desconfiar. Eu achei que ela não gostava e que jamais ia dar bola pra ele."

E isso foi na pandemia, quando eu mais trabalhei. Entendeu? Eu estava trabalhando demais por causa do Covid. Eu não saía do hospital em momento nenhum e ele ficava em casa. Eu que estava segurando tudo, as contas, porque ele estava sem trabalhar

Enfermeira detalha que confirmou que o caso de traição do marido é recente em virtude de um acessório. "Sei que é recente sabe por quê? Pelo relógio e roupa que ele está. Ele está com o relógio, assim, em cima da moça, e esse relógio a gente comprou no Natal. Tem dois vídeos: um que é do dia 30 [de dezembro] que é o mais recente e eu acho que outro é uns quatro dias depois, já com outra moça."

Após expor o ex-marido, Christiane Moura tenta voltar a vida normal mesmo com o sentimento de "família destruída". Ela tem buscado tratar a saúde mental e emocional para virar a página do ocorrido.