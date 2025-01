Modelo revela que prefere se relacionar com um homem só 'por higiene'

Ela ressaltou que sonha em formar uma família. "Meu sonho é está ao lado do meu homem ideal e constituir a minha própria família", contou em entrevista ao portal Popular.

Eli Villagra também é musa do time de futebol do Paraguai Cerro Porteño. Em seu perfil no Instagram, ela costuma postar fotos em micro biquínis para os mais de 230 mil seguidores.