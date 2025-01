Madalena tem vida salva por pessoa mais inesperada de 'Volta por Cima'

Roxelle até acata o pedido, mas corre para dar um conselho para Madalena. "Vim te dizer pra deixar isso quieto e ficar o mais longe possível da Cacá. O buraco é mais embaixo, Madalena!", diz a loira.

Com medo, pois foi ameaçada por Cacá, a protagonista quer saber mais detalhes dessa história. "Olha, Madalena, o que eu soube envolve outras pessoas, e eu prometi que ficava na minha. Eu já tive no erro com você, me arrependo, e não quero que nada de ruim te aconteça", diz Roxelle.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.